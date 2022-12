Fellaini grijpt naast tweede landstitel op rij door coronagolf in China

Van een anticlimax gesproken: het seizoen in de Chinese Super League is met een domper voor Marouane Fellaini geëindigd. Door de nieuwe coronagolf in China mist de voormalige Rode Duivel met zijn team Shandong Taishan een tweede titel op rij door een nieuwe coronagolf in China.



Normaal gezien stond de slotspeeldag in de Chinese hoogste klasse op het programma. Maar net als het hele land kampen ook de ploegen met een toenemend aantal coronagevallen.

De tegenstander van Shandon Taishan en de tegenstander van de concurrent op de titel Wuhan Three Towns moeten forfait geven. De wedstrijden zullen niet ingehaald worden en Wuhan Three Towns pakt zo op doelsaldo zijn eerste landstitel.



Het kampioenschap van Wuhan Three Towns is een grote verrassing in China, want de ploeg speelde 2 jaar geleden nog in derde klasse. En dus ziet Fellaini een tweede titel op rij aan zijn neus voorbijgaan.