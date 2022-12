Over De Oceaan voor gevorderden: Zeiljacht Comanche wint voor 4e keer mythische Sydney Hobart zeilrace

In het holst van de nacht dobberde het zeiljacht "Comanche" triomferend binnen in de haven van het Australische Hobart.

Voor de 4e keer in 77 edities slaagde de bemanning van de 30 meterlange zeiljacht erin om als eerste te finishen in de Sydney Hobart Race, een van de meest mythische zeilraces ter wereld.



In de laatste editie voor de coronacrisis (2019) was de Amerikaanse crew ook al de snelste tussen de 628 zeemijlen tussen Sydney en Hobart. Net zoals twee jaar eerder toen het na heel wat controverse een recordtijd van 1 dag, 9 uur en 15 minuten bewerkstelligde.



Dit jaar leek de Comanche na een kanonstart even op weg om zijn eigen record in gevaar te brengen, maar de weersomstandigheden gooiden roet in het eten. Uiteindelijk klokten de Amerikanen - onder leiding van John Winning Jr. - af op 1 dag, 11 uur, 56 minuten en 48 seconden. Meteen de op een na snelste tijd ooit.