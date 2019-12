Zeiljacht Comanche wint Sydney Hobart Race (nu wel zonder controverse)

2 jaar geleden kreeg Comanche na heel wat controverse de zege toegekend, omdat concurrent en nummer 1 Wild Oats XI bestraft werd voor een incident tussen beide zeilschepen. Comanche zette dat jaar met 1 dag, 9 uur en 15 minuten ook een nieuwe recordtijd neer.

Aan die toptijd geraakte het Amerikaanse jacht deze keer, maar de overwinning was deze keer wel ongecontesteerd. 1 dag, 18 uur en 30 minuten had de crew nodig om de 628 zeemijlen tussen Sydney en Hobart af te leggen.

Comanche kreeg het meeste weerwerk van InfoTrack, dat in de vroege ochtend zijn achterstand terugbracht van 20 naar 7 zeemijlen. Maar uiteindelijk kwam de superieure snelheid van de Amerikaanse boot toch weer bovendrijven. Een moment van letterlijke windstilte kon in de finale geen roet meer in het eten gooien.