IOC dreigt boksen al van de Spelen in Parijs 2024 te schrappen.

Het IOC schrapte het boksen eerder al van het programma voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. "Maar gezien de laatste beslissingen en ontwikkelingen wordt ook een annulatie van het boksen op de Olympische Spelen in Parijs in overweging genomen", zo klinkt het.

Die laatste ontwikkelingen houden onder meer de verlenging van het contract tussen Gazprom en de IBA in. Het Russische aardgasbedrijf blijft zo de belangrijkste partner van de IBA. De Rus Oemar Kremlev is de voorzitter van de Internationale Boksbond.

In september was er nog controverse rond zijn positie. De Nederlander Boris van der Vorst wilde het in voorzittersverkiezingen tegen hem opnemen, maar werd daarvan weerhouden door het IBA-congres. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) had Van der Vorst wel de mogelijkheid gegeven het tegen Kremlev op te nemen.

"Het laatste IBA-congres heeft nog maar eens getoond dat de focus van de IBA niet bij de sport en de boksers ligt, maar bij macht", aldus het persbericht van het IOC.

"De verlenging van het sponsorcontract met Gazprom vergroot de zorgen van het IOC, die sinds 2019 worden geuit. De IBA zal afhankelijk blijven van een bedrijf dat grotendeels wordt gecontroleerd door de Russische regering."

De olympische kwalificaties voor het boksen in Parijs moeten op 1 mei beginnen. Boksen maakte in 1904, in het Amerikaanse Saint-Louis, zijn eerste opwachting op de Olympische Spelen. Het kwam sinds de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen altijd voor op het programma.