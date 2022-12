IOC eist dat Afghaanse meisjes en vrouwen toegang krijgen tot sport, anders geen Parijs 2024

Het Uitvoerend Comité van de IOC veroordeelt de restricties die zijn opgelegd door het regime van de Taliban die verhinderen dat vrouwen en meisjes kunnen sporten in Afghanistan.



Op internationale evenementen moeten er in Afghaanse teams vrouwen aanwezig zijn en ook in de federaties dienen vrouwen vertegenwoordigd te zijn, aldus het IOC.



"Het IOC zal de situatie en het naleven van deze principes blijven opvolgen", zo klinkt het.



Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch had het IOC eerder opgeroepen om Afghanistan met onmiddellijke ingang uit te sluiten. Maar tot een schorsing van het Afghaans Olympisch Comité is het (nog) niet gekomen.