Broer van Pogba mag gevangenis verlaten na verdachtmaking in afpersingszaak rond voetbalvedette

Eind augustus deelde Paul Pogba's oudere broer Mathias op TikTok plots een opruiende video.



Hij kondigde daarin - met zijn tekst in de hand - aan dat hij "grote onthullingen" zou doen over zijn broer, makelaar Rafaela Pimenta en Kylian Mbappé.



Op het internet deden meteen de wildste complottheorieën de ronde. Broertje Paul anticipeerde meteen op de opvallende video door met een statement te komen. "De aankondiging is helaas geen verrassing", klonk het.



"Het is een aanvulling op de bedreigingen en afpersingspogingen van een georganiseerde bende."

Volgens de Franse openbare omroep zou Paul Pogba tijdens zijn aangifte bij de politie verteld hebben dat enkele jeugdvrienden en bendeleden - onder wie zijn eigen broer - hem meermaals afgeperst hebben.



Onder meer aan het trainingscentrum van Juventus, maar ook wanneer Pogba zijn familie in Langy-sur-Marne bezocht tijdens een interlandbreak in maart.



Enkele "vrienden" namen Pogba toen mee naar een appartement in Parijs. Daar zouden ze hem verweten hebben dat hij zijn oude "copains" niet genoeg gesteund had tijdens zijn lucratieve carrière.



Pogba claimde dat 2 gewapende mannen 13 miljoen euro eisten voor "geleverde diensten" - bewerend dat ze hem al meer dan 10 jaar discreet beschermen.

Mathias Pogba werd opgepakt en zit sinds 18 september in voorlopige hechtenis op verdenking van afpersing van zijn broer en deelname aan een criminele organisatie.



Mathias ontkende telkens elke betrokkenheid bij de zaak. Nadat hij al 2 keer zijn voorlopige hechtenis tevergeefs had aangevochten, werd hij vandaag uiteindelijk toch vrijgelaten.