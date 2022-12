Kleine broer Mbappé debuteert op 15-jarige (!) leeftijd voor hoofdmacht PSG

Talent stroomt duidelijk in het bloed van de Mbappés. Naast Kylian kan ook Ethan prima scoutingsrapporten voorleggen.

Zo liet de 15-jarige middenvelder twee assists optekenen in de Youth League dit seizoen. Vrijdag schreef de jeugdinternational een nieuw hoofdstuk in zijn nog prille carrière.

In een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Paris FC mocht Mbappé voor de tweede helft van dertig minuten komen opdraven.





PSG nam Ethan Mbappé in 2017 over van AS Bondy, ook de jeugdclub van zijn oudere broer. Vorig jaar tekende de Franse jeugdinternational een nieuw contract tot 2024.