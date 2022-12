Waarom houden de refs de rode kaarten op zak dit WK? "Sowieso opdracht van hogerhand"

De Spanjaard Mateu Lahoz viel in Nederland-Argentinië nog op met zijn kaartenlawine, maar eigenlijk was hij een uitzondering op dit WK.



In de overige 13 matchen van de knock-outfase vielen 30 gele kaarten, wat er dus maar iets meer dan 2 per match zijn. De enige rode kaart viel pas in de slotfase van Marokko-Portugal (2x geel kort na elkaar voor Cheddira).



"Ik vind de arbitrage op dit WK veel te laks", zegt Imke Courtois in Villa Sporza. "Ik denk dan meteen aan die handsbal van Messi, die geen geel opleverde."

"Er waren nog voldoende stevige tackles", vult Wesley Sonck aan. "Het zal toch een opdracht van bovenaf geweest zijn om de regels wat anders toe te passen. Het kan toch niet dat er maar 1 keer rechtstreeks rood is getrokken?"

"Eigenlijk was dit in de Champions League dit seizoen al begonnen", viel Gert Verheyen op. "Elk toernooi heeft zo zijn eigen richtlijnen, maar nu wordt er toch overdreven. Ik heb vooral medelijden met de Belgische scheidsrechters straks. Zullen zij nu ook op deze manier moeten fluiten?"