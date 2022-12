Neymar en co. vrijgepleit in fraudezaak rond transfer naar Barcelona in 2013

In oktober kwam Neymar zijn zaak verdedigen, maar ook zijn moeder en vader, die ook zijn zaakwaarnemer is, net als ex-Barça-voorzitters Bartomeu en Rosell, ex-Santos-preses Rodrigues en nog een handvol bestuurders. In totaal waren er 9 beschuldigden, maar die worden allemaal niet langer vervolgd.



De zaak was aangespannen door de Braziliaanse investeringsmaatschappij DIS, die 40 procent van de transferrechten van Neymar bezat. DIS voelde zich bedrogen, omdat de officiële transfersom van 57 miljoen euro veel lager was dan de werkelijk betaalde som, aldus DIS, die 83 miljoen euro zou zijn.



De raadsman van DIS vroeg 5 jaar cel voor Neymar en wil 34 miljoen euro compensatie. De Spaanse aanklager vroeg aanvankelijk 2 jaar cel voor de speler en 10 miljoen euro boete.



Maar in de loop van het proces in oktober liet het Spaanse openbare ministerie plots alle aanklachten vallen. "Er was niet de minste aanwijzing voor een misdaad", klonk het toen uit de mond van aanklager Luis Garcia Canton. Het is dus geen toeval dat vandaag de vrijspraak volgde.



"Het is niet bewezen dat er een vals contract was of dat DIS bewust schade werd toegebracht", luidt het in het verdict.