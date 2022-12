Roodhooft over "mijlpaal" voor Fenix-Deceuninck: "We zijn mee op trein die door wielerlandschap dendert"

"België is een wielerland, dus het is goed dat we toch één WorldTour-team hebben. In de Ronde van Frankrijk waren we de enige Belgische ploeg en dat is toch geen goede situatie."

Volgens Philip Roodhooft is het alweer "een mijlpaal" voor het team. "De WorldTour-licentie geeft aan dat we mee zijn op de trein die door het wielerlandschap dendert. Want het vrouwenwielrennen is toch aan een mooie evolutie bezig."

"En het geeft ook aan dat we qua verloning een bepaalde ondergrens respecteren, wat bij continentale teams niet altijd het geval is."

Fenix-Deceuninck is het eerste Belgische vrouwenteam ooit met een WorldTour-licentie. "Het is een bevestiging van het feit dat we op de juiste manier aan het werken zijn", zegt Roodhooft.

Om nu te zeggen: we willen een rit winnen in de Tour of het podium halen in de klassiekers, dat valt niet te plannen.

De WorldTour-licentie is dan wel op zak, maar Philip Roodhooft houdt de voeten op de grond. "Er zijn wel wat teams die er qua middelen en sportieve kwaliteiten nog bovenuit steken", zegt hij.

"Het is dus niet evident om concrete sportieve ambities uit te spreken. We waren nu 12e op de UCI-ranking, dus het is de bedoeling om in 2023 minstens even goed te doen. Maar ik ga me niet vastpinnen op een aantal zeges."

"Om nu te zeggen: we willen een rit winnen in de Tour of het podium halen in de klassiekers, dat valt niet te plannen."

"Uiteraard kijken we uit naar Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, de Strade Bianche... maar ik denk niet dat het een haalbare kaart is om daar al een resultaat te halen tegen teams als SD Worx en Trek-Segafredo."

"Op langere termijn willen we in het vrouwenlandschap de positie innemen die Alpecin-Deceuninck heeft bij de mannen. Daar spelen we mee in het eendagswerk en het is de bedoeling om dat ook bij de vrouwen te doen."