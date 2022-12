Fenix-Deceuninck wordt eerste Belgische vrouwenteam ooit in WorldTour

De plaatsen zijn beperkt, ook in het vrouwenpeloton. Met al 14 WorldTour-teams die zo goed als zeker waren van hun licentie, was er nog slechts één ticket over voor een nieuwkomer.

Twee Belgische ploegen - Fenix-Deceuninck en AG Insurance-NXTG - staken hun hand uit, maar alleen de ploeg van de broers Roodhooft heeft prijs.

Fenix-Deceuninck sprokkelde bijna dubbel zoveel punten als AG Insurance-NXTG, de ploeg van Patrick Lefevere en Jolien D'hoore, en trok zo aan het langste eind.

AG Insurance-NXTG en Ceratizit-WNT Pro Cycling, de 3e gegadigde, moeten vrede nemen met de status als "UCI Continental Team". Zij doen volgend seizoen ongetwijfeld een nieuwe gooi naar een WorldTour-ticket.

"De UCI is blij met het grote aantal teams dat meedong voor de WorldTour-status, wat de aantrekkingskracht van het vrouwenwielrennen benadrukt", klinkt het bij de Internationale Wielerunie.