Dubbel gevoel bij Belgische delegatie na EK veldlopen: "Parcours heeft ons wat genekt"

Bij de junioren vrouwen was er een 7e plaats in de teamklassering. "Dat is goed. Dat was vooraf niet verhoopt. De prestaties van een aantal junioren was zeker hoopgevend."

Met de 4e plek deden de Belgische mannen wel één plaatsje beter dan vorig jaar. "Het was een mooi teamprestatie", vindt Follens. "Dat was wel een positieve vaststelling.

"Ik zit een beetje met een dubbel gevoel. We gaan met een medaille naar huis en dat is heel mooi, want dat was al van 2013 geleden, ook met Isaac Kimeli. Jammer genoeg hebben we bij als team bij de senioren wel net naast een medaille gepakt", vertelt Gery Follens.

Follens meent dat het parcours de Belgen wel parten gespeeld heeft. "De hellingen en de afdaling waren heel gevaarlijk. We hebben 's ochtends nog van spikes moeten veranderen. Het was een heel atypisch parcours. Dat heeft ons wel een beetje genekt. We hadden wel iets meer gehoopt en verwacht."

Vooral bij de seniors vrouwen was er geen uitschieter. "Het is wat het is", legt Follens zich daarbij neer. "Lisa Rooms maakte in Roeselare nog een goeie indruk, maar het parcours in Italië was voor haar misschien niet evident. Hanne Verbruggen kwam er pas in het 2e deel door, terwijl Eline Dalemans dan een terugval had."

"Dat Mieke Gorissen er niet bij kon zijn, was natuurlijk wel een serieuze aderlating. Met haar erbij vermoed ik dat we toch een iets betere klassering hadden kunnen pakken."