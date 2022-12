Terpstra neemt afscheid met triomf in Zesdaagse van Rotterdam voor De Vylder/Hesters

Die drie koppels zouden vandaag strijden om de eindzege. De laatste ploegkoers van 50 minuten en 50 ronden was allesbeslissend. De Vylder en Hesters gingen die nog in als leiders, maar Terpstra en Havik zetten de kers op de adieutaart. De twee reden De Vylder/Hesters en Viviani/Hoppezak op 1 ronde. En dat was nodig, want op punten kwamen ze tekort. De laureaten telden 384 punten, de Belgen 414 en de Italiaan en Nederlander 400.

Terpstra viert 5e keer in Ahoy

Gisteren kreeg Terpstra in Ahoy een uitgebreide huldiging. De Nederlander won in het verleden op de weg grote klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.



Die koersen won hij in het Quick-Step-shirt. Zijn teammanager van toen, Patrick Lefevere, was op dag 5 van de partij om Terpstra en Havik de gele leiderstrui om te hangen.



De Zesdaagse van Rotterdam was Terpstra's laatste wedstrijd. Het is zijn vijfde zege in Ahoy na 2013, 2014, 2015 en 2019. Zijn kompaan Havik volgt zichzelf op op de erelijst in Rotterdam. Hij won de editie van 2020, aan de zijde van Wim Stroetinga. Vorig jaar ging de Zesdaagse van Rotterdam niet door wegens de coronapandemie.



De laatste Belgische zege dateert van Kenny De Ketele en Moreno De Pauw in 2018.