Evy Poppe zweeft naar knappe 2e plek op Big Air in Edmonton

De 18-jarige Poppe had zich met een vijfde plek gekwalificeerd voor de finale, maar ze had meer in haar mars. En dat bewees ze ook.

Bij haar eerste poging liep het mis bij de "Back 720 Weddle", maar bij haar tweede run landde ze wel. Na haar "Front 720 Indy" bij haar 3e run stak ze meteen haar handen in de lucht.

En terecht. Met scores van 69.25 en 77.25 stond ze voor het eerst op het podium in de Wereldbeker (totaalscore: 146.50). Tot nu toe was ze nooit hoger geraakt dan haar 6e plek op de slopestyle in Calgary op 1 januari.

Alleen de Canadese Jasmine Baird deed voor eigen publiek beter met een score van 159.50 (82.50 + 77.00). De Japanse Reira Iwabuchi, de nummer 1 in de kwalificaties, moest vrede nemen met de derde plek.

Loranne Smans geraakte niet door de kwalificaties bij de vrouwen. Bij de mannen konden Seppe Smits en Jules De Sloover zich ook niet plaatsen voor de finale.