Niet alleen Pelé: ook deze mensen uit de sportwereld verlieten ons in 2022

In de laatste dagen van het jaar blikken we traditiegetrouw niet alleen terug op de topprestaties van 2022, maar ook op de sporters die de afgelopen 12 maanden zijn overleden.

Voetbal

Miguel Van Damme, Michel Verschueren, Roger Lambrecht,... 2022 was niet mild voor het Belgische voetbal.



Vooral het overlijden van voormalig Cercle-doelman Miguel Van Damme (28) weekte heel wat los, zijn jarenlange worsteling met de kanker in zijn lichaam liet niemand onberoerd. Met "Mister" Michel Verschueren (91) en Roger Lambrecht (90) verloren we twee kleurrijke bestuurders, die hun club, respectievelijk Anderlecht en Lokeren, elk op hun eigen wijze - steeds rechtdoorzee - decennialang hebben geleid. In het buitenland was er uiteraard de dood van het Braziliaanse voetbalicoon Pelé (82). Daarnaast namen we ook afscheid van Sinisa Mihajlovic (53), de Servische vrijschopspecialist en trainer die aan kanker overleed, en Mino Raiola (54), de Italiaans-Nederlandse spin in het internationale transferweb. In het witte gedeelte van Madrid rouwden ze dan weer om Francisco "Paco" Gento (88), die in de jaren 50 en 60 zes keer Europacup I wist te winnen.

Ook zij hoorden het laatste fluitsignaal

Roland Storme (88): boegbeeld van AA Gent en winnaar van de Gouden Schoen in 1958 Freddy Rincon (55): Colombiaanse vedette (ex-Real Madrid en -Napoli) komt om het leven bij een auto-ongeluk Henri Depireux (78): Belgische trainer van o.a. Standard (kwartfinale EC I), Kameroen en Congo Wim Jansen (75): Nederlandse middenvelder van Feyenoord, die zowel in 1974 als 1978 de WK-finale speelde Piet Schrijvers (75): Nederlandse doelman van o.a. Ajax, die zowel in 1974 als 1978 op de bank zat tijdens de WK-finale



Dojcin "Doy" Perazic (76): van taxichauffeur naar coach bij Antwerp en weer terug René Snelders (85): voormalige sterke man van Germinal Ekeren en vader van Eddy Snelders Jef Van Gool (87): Belgisch topschutter van 1958 voor Antwerp Uwe Seeler (85): legendarische Duitse spits van Hamburg, de eerste speler die in 4 WK's scoorde Jody Lukoki (29): Nederlands-Congolese voetballer van Twente overlijdt na een vechtpartij op een familiefeest Jos Van Hout (89): legendarische materiaalman van Beerschot

Wielrennen

De meest in het oog springende wielerdode van 2022 is zonder twijfel Davide Rebellin (51). Uitgerekend in het jaar dat de eeuwige renner had beslist er toch mee te stoppen, moet hij de eeuwige jachtvelden opzoeken na een fataal ongeluk op training. In België kwam vooral de dood van Herman Vanspringel (79) hard aan, de sympathieke alleskunner met de eeuwige glimlach. Vanspringel raakte vooral bekend door de tragische afloop van de Tour van 1968, waarin hij uiteindelijk 2e werd, maar hij was desondanks een veelwinnaar met als specialiteit de "ultrakoers" Bordeaux-Parijs. Helemaal op het einde van 2022 overleed ook Noël Dejonckheere (67), zesvoudig ritwinnaar in de Vuelta. Nederland moest dan weer afscheid nemen van de onnavolgbare Gerben Karstens (80), de "clown van het peloton", en van Harm Ottenbros (78), de wereldkampioen van 1969 in Zolder. Nog meer regenboogtruien aan de hemel: Vittorio Adorni (85), de wereldkampioen van 1968, Ercole Baldini (89), de wereldkampioen van 1958, en Marie-Rose Gaillard (77), de Belgische wielerpionier die in 1962 de wereldtitel veroverde.

Ook deze renners werden definitief afgevlagd

Julio Jimenez (87): gevleugelde klimmer uit Spanje die 3 keer het bergklassement wist te winnen in de Tour de France Marc Bracke (53): ex-ploegleider bij vrouwenploeg Doltcini-Van Eyck stapt zelf uit het leven, nadat hij aangeklaagd werd voor seksuele intimidatie

Filip Carpentier (47): drijvende kracht achter de continentale Minerva-ploeg bezwijkt aan een hartaanval Henry Anglade (89): nummer 2 van de Tour de France 1959 Willy Vanden Berghen (82): bronzen medaille van de olympische wegrit in 1960 Walter Bénéteau (50): Fransman overlijdt in zijn hotelkamer in Indonesië

Andere sporten

Bill Russell (88), een van de grootste spelers uit de NBA-geschiedenis, sloot in 2022 definitief zijn ogen. Met 11 titels (allemaal voor de Boston Celtics) is hij nog altijd recordhouder.



Met Dietrich Mateschitz (78) en Nick Bollettieri (91) namen we afscheid van twee personen die onrechtstreeks een grote invloed hadden op de sportwereld. Mateschitz richtte Red Bull op en pompte een deel van zijn geld in de sport (voetbal, Formule 1, extreme sporten,...). Bollettieri richtte een tennisschool op die kweekvijver was voor toppers als Agassi, Seles, de zussen Williams en Sjarapova. Dichter bij huis verloor volleybalclub Maaseik met Mathi Raedschelders (76) zijn mecenas en bezieler. Ook voormalig zwemster Carla Galle (73), die vooral bekend werd door haar jarenlange voorzitterschap van Bloso, is dit jaar overleden.

