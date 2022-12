PSG-preses: "Na het WK praten we met Lionel Messi over een nieuw contract"

Lionel Messi is bezig aan zijn 2e seizoen bij PSG, na zijn veelbesproken overstap van Barcelona in de zomer van 2021. De Argentijn zit dit seizoen aan 12 doelpunten en 14 assists, maar heeft wel een aflopend contract komende zomer.

Volgens PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi is Messi zeker geïnteresseerd in een verlengd verblijf bij PSG. "We hebben al met elkaar gesproken, maar dat was niet het juiste moment. We hebben afgesproken om na het WK samen te zitten", vertelt Al-Khelaifi.

"Beide partijen zijn heel tevreden. Messi doet het dit seizoen fantastisch, met veel doelpunten en assists. Daarom zullen we in januari met elkaar praten. Nu moet hij zich focussen op het WK."