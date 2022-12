Maarten Vangramberen is de beste BV in onze WK-pronostiek: "Met dank aan mijn zoontje"

Via wkpronostiek.sporza.be kan je tot 16 uur vandaag je eerste pronostiek voor de kwartfinales invullen. Maarten Vangramberen probeert in de laatste rechte lijn richting de wereldtitel zijn eerste plaats bij de BV's vast te houden.

Al moet hij wel iets bekennen. "Ik heb wat hulp gehad van mijn zoontje. Hij volgt het voetbal erg goed en ik heb met hem altijd overlegd over mijn uitslagen. Ik had wel het laatste woord, maar we discussieerden er niet al te lang over."



"Een tip die ik kan meegeven is om niet té veel te analyseren", deelt Maarten mee. "Ik vind het heel leuk om met mijn studiogasten een wedstrijd te bespreken, maar ik baseer me er niet te veel op voor de pronostiek. Er is altijd de factor geluk in voetbal die je niet kan meenemen in je analyse."