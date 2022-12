Team Antwerp is klaar voor WorldTour Final: "Zijn in vorm, maar het kan alle kanten uit"

Celis is tevreden over het seizoen van Team Antwerp. "Met Caspar Augustijnen en Dennis Donkor hadden we 2 spelers die nieuw zijn in 3x3, terwijl andere ploegen toch veel meer ervaring hebben. We hebben dus nog altijd veel groeimarge."

"De top in het 3x3 is breder geworden, maar we staan nog steeds 3e", zegt Nick Celis niet zonder trots. "De 2 Servische teams Ub en Liman staan nog voor ons. Achter ons zit alles wel heel dicht tegen elkaar."

Misschien hadden we dit seizoen af en toe iets consistenter kunnen zijn, maar we hebben toch 5 finales op het profcircuit gespeeld, waarvan we er 3 wonnen.

Het dieptepunt was het WK in eigen land, waar de spelers van Team Antwerp de Belgische kleuren verdedigden en op een zucht van een medaille strandden. "Dat zit nog altijd in de kopjes. Hoe vaak krijg je zo'n kans? Direct erna wonnen we wel 2 Challenger-toernooien. Dat heeft de pijn wel wat verzacht."

Het hoogtepunt van het seizoen was zonder twijfel de WorldTour-zege in Debrecen, de 1e WT-overwinning voor het team. "Dat was echt een nieuwe stap voor onze ploeg", zegt Celis. "We begonnen slecht aan het toernooi, maar klopten uiteindelijk wel de nummers 1, 2 en 4 van dat moment."

"Misschien hadden we af en toe iets consistenter kunnen zijn. We hebben een paar keer verloren terwijl dat niet mocht gebeuren. Toch speelden we dit jaar 5 finales op het profcircuit, waarvan we er 3 gewonnen hebben. En daarnaast wonnen we ook nog een aantal kleine toernooien."

"Willen zeker kwartfinales halen in Abu Dhabi"

In Abu Dhabi zit Team Antwerp dit weekend in een poule met Sakiai uit Litouwen en Lausanne uit Zwitserland. Om zich te plaatsen voor de kwartfinales moeten de Belgen 1e of 2e worden in hun groep.

"Elke match is van levensbelang. Het kan alle kanten uit", weet Nick Celis. "We kunnen van alle ploegen winnen. Vaak hangt het van die kleine momenten af, of een shot valt of niet."

"We willen zeker de kwartfinales halen. Daarvoor zullen we de match tegen Lausanne zeker moeten winnen. Als we erin slagen om 1e te worden in onze groep, vermijden we wellicht nummer 1 Ub in de kwartfinales. Als we het goed doen op de 1e dag zijn er kansen, maar we zullen meteen vol aan de bak moeten. Dat is soms ons zwakke punt."

Voorspellingen doen, is aartsmoeilijk in 3x3. "Er zijn 6 of 7 ploegen die al een WorldTour gewonnen hebben en die maken allemaal een kans om te winnen in Abu Dhabi. Wij horen daar ook bij. We zijn fit en goed voorbereid en we kijken ernaar uit", aldus Celis.