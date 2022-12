Peter Vandenbempt zei het vanochtend in onze WK-podcast: "Qatar loopt stilaan leeg nu we doorschuiven richting de kwartfinales." Verdwijnen de voetbalfans van de uitgeschakelde landen in groten getale? Onze reporter Wouter De Smet nam de proef op de som en liep nog enkele verdwaalde Belgische fans tegen het lijf.