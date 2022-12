Exclusief interview met de Sint: “Wilde mijn eigen staf meenemen naar Real Madrid, maar dat mocht niet"

SPORZA: Dag Sinterklaas, blij dat u in deze drukke periode toch even de tijd wou nemen voor dit interview.

SINT: Met alle plezier, lief kind, ik neem aan dat jullie heel nieuwsgierig zijn naar mijn periode bij Real Madrid?

SPORZA: Hoezo, Real Madrid?

SINT: Excuseer? Zijn jullie niet op de hoogte van de grote momenten uit de voetbalgeschiedenis? Ik heb ooit in Spanje de sportvereniging Real Madrid opgericht.

Aanvankelijk stonden daar enkel mensen met een kerkelijke functie op het veld, maar dat deed geen afbreuk aan het voetballend vermogen van de club.

In de vijftiende eeuw was ik er doelman, een beetje de Thibaut Courtois van die generatie. En in de zeventiende eeuw heb ik er zelfs de buitenspelval geïntroduceerd.

SPORZA: Onze excuses, daar vonden we niets van terug in onze archieven, want die gaan maar terug tot in 1930.

SINT: Aha, 1930, toen ik de Rode Duivels nog een lift heb gegeven naar het WK in Uruguay!

SPORZA: U verbaast ons alweer, Sinterklaas!

SINT: Elk jaar in de zomer maak ik een proefvaart met mijn boot, om te kijken of hij nog perfect zeewaardig is. Toen ik hoorde dat de Rode Duivels een toernooi zouden spelen in Uruguay, heb ik die jongens opgepikt aan de haven van Zeebrugge en heb ik hen twee weken later netjes afgezet in Uruguay.

Elke ochtend was er aan boord een heilige mis, de selectie van dat jaar was uitzonderlijk vroom. Een middenvelder en een verdediger zijn later nog priester geworden. Het zou trouwens ook niet de eerste keer zijn dat de Rode Duivels de boot in gingen, maar daar weten jullie vast al wel genoeg over?

SPORZA: Inderdaad. Hoe goed kent u de Rode Duivels van vandaag nog?

SINT: Excuseer? Al van kinds af aan, natuurlijk! Ik weet nog goed hoe gelukkig Kevin De Bruyne was toen hij als tweejarig kleutertje zijn eerste voetbal naast zijn schoen vond. De kleine Kevin kon prachtig tekenen. En dat doet hij nog steeds, maar dan wel contracten. O, wat een lieve jongen was dat toch.

SPORZA: Zijn er zo nog Belgische voetballers die brieven stuurden die je bijgebleven zijn?

SINT: Sommige spelers sturen me tot op vandaag nog brieven! Zo is er Michy Batshuayi, die elk jaar “iets van Spongebob” vraagt. Van Thibaut Courtois en Simon Mignolet krijg ik vreemd genoeg elk jaar een blanco blad. En Eden Hazard heeft me dit jaar om speelminuten gevraagd. Daar kan ik hem helaas niet mee helpen.

SPORZA: Ook niet als u uw connecties bij Real Madrid aanspreekt?

SINT: Mijn verhaal bij Real Madrid is niet zo netjes geëindigd. Na mijn carrière als doelman, ben ik bondscoach geworden van het Spaanse nationale elftal. Toen ik daar na twee eeuwen genoeg van had, heeft Real Madrid me gevraagd om coach van het eerste elftal te worden. Ik wilde dat absoluut doen, op voorwaarde dat ik mijn eigen staf mocht meenemen. Dat hebben ze toen geweigerd, erg jammer vond ik dat.

SPORZA: Wat verwacht u nog van deze Rode Duivels?

SINT: Dat ze maximaal 1 schoen per persoon zetten. Want die schavuiten hebben tegenwoordig minstens 7 paar schoenen, en dat maakt het mij er niet makkelijker op. Verder een mooie tekening, een lieve brief en een wortel voor mijn paard. En dat ze braaf zijn, maar dat spreekt voor zich.





SPORZA: Gaat u zelf eigenlijk naar Qatar?

SINT: Dat zou in deze drukke periode onmogelijk lukken. Bovendien laat ik me vertellen dat ze daar niet zo dol zijn op mannen die een kleed dragen. Nee, dan geniet ik liever na 6 december nog van een paar wedstrijden van één van mijn ploegen in 1A.

SPORZA: U hebt ook in onze competitie uw eigen ploegen?

SINT: Jullie hebben dit interview duidelijk niet goed voorbereid. “Union Sint-Gillis” en “Sint-Truiden”, moet ik er een tekening bij maken?