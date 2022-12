Vader Courtois over levensbelangrijke 100e cap van zijn zoon: "Thibaut is nooit zenuwachtig"

Mijlpalen zijn er om in te kaderen. Alleen zal het resultaat van de wedstrijd tegen Kroatië bepalen of de 100e cap van Thibaut Courtois een gouden of een zwarte rand krijgt. Vader Thierry Courtois heeft er alle vertrouwen in: "Er is niets verloren."

Thibaut Courtois wordt vandaag zonder ongelukken de zevende Rode Duivel die de kaap van 100 caps rondt. De eerste doelman ook. Jean-Marie Pfaff bleef steken op 64 caps. Michel Preud'homme op 58.

Vader Thierry Courtois kent uiteraard het enorme belang van de 100e wedstrijd van zijn zoon. En het belang van cijfers. De vader van Thibaut volgt de carrière van zijn zoon op de voet. "Hopelijk kan Thibaut vandaag zijn 50e clean sheet voor de Rode Duivels realiseren", zegt Thierry aan Sporza.

"De Belgen hebben zich in een moeilijk parket gemanoeuvreerd en moeten laten zien dat ze nog grootste prestaties kunnen leveren. Er is nog niks verloren. Als ze een ronde verder gaan, kan zelfs nog alles gebeuren."

Journalist van L'Equipe bedanken?

Sinds afgelopen zondag is het nooit rustig geworden rond de Rode Duivels. Na de nederlaag tegen Marokko volgde het verhaal in de Franse sportkrant L'Equipe over ruzie in de groep.

"Ik weet niet of dat voor extra motivatie zorgt, maar het heeft sowieso de eenheid versterkt", blikt Thierry Courtois terug.

"Deze groep Rode Duivels waren altijd vrienden, maar door wat er gebeurd is, is er wel een gesprek op gang gekomen. Dat is een stimulans, waar we de Franse journalist later misschien voor moeten bedanken."

"Of de spelers moeilijke momenten hebben beleefd? Kijk, ze hebben nog altijd alles in handen. Thibaut heeft het volgens mij tot nu goed gedaan." "Hij heeft de ploeg rechtgehouden tegen Canada en is een beetje in de steek gelaten tegen Marokko. Daardoor kwam er wat kritiek, maar als je de beelden herbekijkt, mag de bal nooit de (verdedigers in de) eerste zone voorbijgaan."



Mooie herinneringen tegen Kroatië

De tegenstander vandaag roept alvast mooie herinneringen op bij de familie Courtois. "Er zijn vele mooie herinneringen, maar de wedstrijd tegen Kroatië (in 2013) waar de kwalificatie voor het WK in Brazilië werd afgedwongen en de match tegen Brazilië op het WK in Rusland zijn de allermooiste", vertelt Thierry Courtois. Ook aan de allereerste cap van zoonlief heeft Thierry warme herinneringen. "De Rode Duivels speelden in Parijs (in november 2011) tegen Frankrijk. We reden naar daar met een krop in de keel, want er kan altijd iets mislopen in zo'n match." "Het werd 0-0 en Thibaut had niet zoveel werk. Het werd dus een geslaagde start van zijn carrière als international en het begin van een mooi avontuur."

Thibaut is nooit zenuwachtig. Dat is aangeboren. Thierry Courtois