Pidcock debuteert met 7e plaats in Merksplas: "Het was wat moeilijk, maar zeker niet slecht"

"Ik heb goed getraind de voorbije weken, maar ik ga er niet vanuit dat ik ga winnen", zei Tom Pidcock voor zijn debuut in het veld en die woorden kwamen ook uit.



De wereldkampioen zag al snel hoe Laurens Sweeck en co. van hem wegreden, waarna hij 7e zou worden in Merkplas. Ook vorig jaar werd hij 7e in Boom, toen hij daar aan zijn crossseizoen begon.

Hoe voelde zijn eerste cross aan? "Het was een beetje moeilijk", zei hij in het Nederlands bij de rechtenhouder, waarna het in het Engels voortging. "Met mijn vorm was het wel oké, maar ik verloor zoveel tijd in al die bochten."

"Ik viel ook één keer en maakte nadien te veel fouten. Ik ben wel tevreden, het was zeker niet slecht."

Wat zijn de doelen van Pidcock deze winter? "Ik heb niet echt een datum in mijn hoofd om te winnen, maar het zou wel leuk zijn mocht ik in deze trui kunnen winnen. Ik voelde nu al dat het fantastisch is om deze trui te mogen dragen."