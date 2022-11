Laurens Sweeck blijft maar winnen: hij is ook klasse apart in Superprestige Merksplas

In Merksplas waren alle ogen gericht op Tom Pidcock, die voor het eerst deze "winter" het veld in dook voor de Aardbeiencross.

De wereldkampioen schoot matig uit de startblokken en viel snel terug naar de 8e plaats. Helemaal voorin zou hij nooit meer te zien zijn.

Wel voorin vanaf de eerste ronde: Laurens Sweeck. Dé man in vorm vloog al in de openingsronde weg van de tegenstand en niemand zag hem nog terug.

Ook Lars van der Haar niet, die als enige nog wat tegengas gaf. De Nederlandse kampioen kwam in de voorlaatste ronde terug tot op 14 seconden, maar dichterbij komen lukte niet meer.

Voor Sweeck is het de tweede zege in de Superprestige. Hij loopt in het klassement verder uit op Eli Iserbyt, vandaag 4e. Pidcock werd uiteindelijk 7e, net als vorig jaar in Boom, waar hij toen debuteerde in het veld.