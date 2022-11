Jürgen Roelandts keert terug naar Movistar, maar kruipt nu in ploegwagen

Roelandts besloot eind 2020 om per direct een punt achter zijn loopbaan als profrenner te zetten. Hij reed toen voor Movistar en na twee jaar keert hij daar dus terug in een nieuwe rol.

"Movistar was mijn laatste ploeg als renner. Door blessures en pech waren mijn resultaten toen niet top, maar ik hield van de sfeer van de ploeg en van de organisatie. Ik hoop dat ik nu iets kan teruggeven", klinkt het op de site van Movistar.

Roelandts zal er zijn debuut maken als ploegleider op WorldTour-niveau. De voorbije jaren werkte hij wel al bij de Britse ploeg Trinity Racing. "Zo ben ik al meegeweest naar de Baby Giro en de Tour of Britain. Daar kon ik mijn ervaring doorgeven aan jonge renners."

Dat wil hij ook bij Movistar blijven doen. "Ik heb 24 jaar op de fiets gezeten en nu hoop ik al die kennis en ervaring goed te kunnen gebruiken. Dit is een fantastische kans."

"Ik hoop de ploeg koersen te helpen winnen die ze tot nu toe nog niet gewonnen hebben. Ik heb ervaring in de klassiekers, ik weet hoe je over kasseien rijdt, welke bandendruk er nodig is, ... Er staat nog wel wat op het lijstje van de ploeg en ik hoop dat mee af te vinken."

Naast Roelandts stelt Movistar ook de Spanjaard Xabier Muriel en de Fransman Yvon Ledanois aan als nieuwe ploegleiders.