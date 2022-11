Emma Plasschaert (5e) grijpt naast medailles op EK zeilen in Hyères

Emma Plasschaert werd al twee keer wereldkampioene, in 2018 en 2021, maar won nog nooit Europees goud. In 2018 en 2019 pakte ze brons.



En Plasschaert had ook voor het EK in Hyères al aangekondigd dat ze niet voor een resultaat ging. Het WK, waar ze brons pakte, was haar hoofddoel, het EK was alvast een goed testmoment met het oog op de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

Toch had Plasschaert bij het ingaan van de slotdag nog uitzicht op het podium met een 4e plek. Maar de 29-jarige Oostendse werd in de laatste proef 9e in de Gold Fleet. Daarmee moest ze nog een positie inleveren.

Plasschaert sluit de competitie af met 55 punten. Dat zijn er 11 meer dan de Poolse Agata Barwinska, die haar Europese titel verlengde. Zij haalde het met 44 punten voor de Zwitserse Maud Jayet (48 punten) en de Nederlandse Marit Bouwmeester (50 punten). De Britse Matilda Nicholls (52 punten) werd vierde.

Eline Verstraelen eindigde als 60e na een negentiende plaats in de slotwedstrijd van de Silver Fleet.



In de ILCA 7 (ex-Laser) won William De Smet op de slotdag nog twee plaatsen. Hij strandt op nummer 17 met 100 punten. Wannes Van Laer zakte nog van 45 naar 53. De Cyprioot Pavlos Kontide pakte de Europese titel (32 punten) voor de Brit Michael Beckett (34 punten) en de Fin Kaarle Tapper (50 punten).