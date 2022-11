Het EK, maar voor de rest de grote leegte: waarom leeft veldrijden niet in Wallonië?

Al is veldrijden ook geen terra incognita in Wallonië.

"Alles staat of valt met organisatoren en budgetten"

Het Waalse landschap leent zich meer tot mountainbiken en in Wallonië is er een gebrek aan crossmentaliteit en partners.

"En uiteraard staat en valt alles anderzijds met organisatoren en budgetten. Je hebt partners nodig en die zijn er in Vlaanderen veelvuldig. Dat is historisch zo gegroeid. Die mentaliteit is er in Wallonië gewoon niet."



"Je had nog even de cross in Francorchamps, maar Namen is nu de vreemde eend in de bijt. Daar is de stad de drijvende kracht."

"Na het verdwijnen van de motorcross-manche wilde de stad een ander sportevenement om zich op de kaart te zetten en te houden. Dat is de veldrit geworden en dat draait heel goed."

(lees voort onder het artikel over Namen)