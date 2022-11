Griezelen met The Greek Freak: Milwaukee Bucks blijft na 6 matchen ongeslagen in NBA

De leider in de Eastern Conference kreeg het niet cadeau tegen de Detroit Pistons. In een nagelbijter trok Milwaukee met 110-108 aan het langste eind.



Jrue Holiday maakte met een driepunter in de slotminuut gelijk. Hij eindigde met 25 punten achter zijn naam, zes minder dan zijn Griekse teamgenoot Giannis Antetokounmpo. The Greek Freak rondde alweer de kaap van de 30 punten.



Brook Lopez (24 punten) besliste de partij met twee rake vrijworpen. Milwaukee blijft zo de enige ploeg die dit seizoen nog niet heeft verloren in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie.

Kevin Durant voorkwam een vierde nederlaag op een rij voor de Brooklyn Nets. Hij maakte 36 punten tegen de Indiana Pacers, Kyrie Irving deed met 28 punten ook zijn duit in het zakje. Het leverde pas de tweede overwinning van het seizoen op voor Brooklyn: 116-109.