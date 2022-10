NBA: 5 nederlagen op een rij voor Lakers, Milwaukee blijft ongeslagen

LeBron James moet de bodem tot op de kelk ledigen in zijn 20e NBA-seizoen. Het is van zijn eerste jaargang - in 2003 bij Cleveland - geleden dat hij zo slecht startte.



Voor de Lakers is het de evenaring van hun slechtste seizoensbegin. We moeten teruggaan tot het seizoen 2015-2016, het laatste van icoon Kobe Bryant, om een even slechte start van de Lakers te zien.



In 1957 deden de Lakers nog slechter met 7 nederlagen op een rij, maar toen was het team nog niet gevestigd in Los Angeles, maar in Minneapolis. De verhuizing naar LA kwam er in 1960.



Zonder de met de rug sukkelende Anthony Davis kwam het gewicht op de schouders van LeBron James (28 ptn) en Russell Wesbrook (18 ptn) terecht. De Timberwolves toonden zich collectief echter sterker. Rudy Gobert (22 ptn en 21 rebounds), Anthony Edwards (29 ptn) en Karl-Anthony Towns (21 ptn) hielden de overwinning thuis.



Het zal een magere troost zijn, maar James is sinds gisteren de recordhouder van het aantal NBA-matchen met minstens 20 punten. Het vorige record stond op naam van Karl Malone.