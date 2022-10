BEKIJK: Doncic overbluft Morant, record voor Tatum bij de Celtics

Doncic en de Mavs halen uit

Dallas, vorig seizoen finalist in de Western Conference, kon rekenen op een sterk spelende Luka Doncic. De Sloveen kwam tot 32 punten, 10 assists en 7 rebounds.

De van Houston overgekomen Christian Wood voegde 25 punten en 12 rebounds toe. Het was voor de Mavericks de eerste zege van het seizoen. Ja Morant, de sterspeler van de Grizzlies, kwam tot 20 punten.

Voor Boston loopt alles intussen op wieltjes. De NBA-finalist van vorig seizoen kon tegen Orlando vertrouwen op Jayson Tatum, die 40 punten en 8 rebounds liet noteren.

Tatum is de eerste speler in de geschiedenis van de Celtics die meer dan 100 punten scoort in zijn eerste drie duels van het seizoen. Ook Derrick White (27 ptn) en Jaylen Brown (12 ptn en 9 rebounds) deden hun duit in het zakje.