NBA: LA Lakers wachten nog steeds op 1e zege, "fenomenale" Antetokounmpo in Milwaukee

Coach Darvin Ham probeerde positief te blijven. "We hebben onze eerste 4 wedstrijden verloren, maar er blijven nog 78 matchen over. Er is nog tijd genoeg om de trein op de rails te krijgen. Daar beginnen we nu aan."

De grote man bij de thuisploeg was eens te meer tweevoudig MVP Nikola Jokic, goed voor 31 punten, 13 rebounds en 9 assists, net geen triple-double. Bij de LA Lakers was Anthony Davis de beste man met 22 punten en 14 rebounds.

In Denver werkten de Lakers af aan 44,4 procent, niet genoeg om een 1e overwinning van het seizoen te behalen. Een 29-9-tussenspurt van Denver in de 2e helft was er te veel aan voor bezoekers, die zonder de geblesseerde Westbrook aan de opworp kwamen. De Nuggets wonnen met 110-99.

De seizoensstart van de LA Lakers is voorlopig dramatisch. Het draait vierkant op het veld, guard Russell Westbrook wordt bedolven onder kritiek en bovendien zijn de Lakers qua afwerkingspercentage het slechtst shottende team in de hele NBA.

IJzersterke Antetokounmpo neemt Bucks op sleeptouw

Door het verlies van Portland tegen Miami is Milwaukee de enige ploeg die nog ongeslagen is in de NBA. De kampioen van 2021 won de topper in het Oosten tegen de Brooklyn Nets: 110-99.

De bezoekers kregen geen vat op een onstuitbare Giannis Antetokounmpo, uitblinker met 43 punten, 14 rebounds en 5 assists. Vooral in de 2e helft was er geen houden aan. De Griek maakte 34 van zijn 43 punten na de rust.

"Dat was vintage Giannis", was Milwaukee-coach Mike Budenholzer vol lof na afloop. "Hij heeft al veel fantastische matchen gespeeld, maar die 2e helft is een van zijn strafste prestaties. Hij deed gewoon alles. Hij was fenomenaal."

Bij de bezoekers was Kevin Durant de topschutter met 33 punten, Kyrie Irving scoorde 27 punten. De Nets zijn net als de Lakers nog niet op dreef en konden in hun eerste 4 matchen slechts één keer winnen.