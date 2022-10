Damian Lillard (41 ptn) verpest Lakers' seizoensdebuut compleet, Warriors halen opgelucht adem

Lillard miste na een buikoperatie in januari de rest van het vorige seizoen, maar hij staat er weer helemaal. De point guard kwam voor de 2e match op een rij tot 41 punten en deed zijn bijnaam "Dame Time" weer alle eer aan.



Die verwijst naar het feit dat hij een speler is die in money time de uitkomst van een match nog kan bepalen. Met 12 punten in het laatste kwart en een driepunter op 12,4 seconden van het einde bracht hij de bezoekers op voorsprong (102-104).



LeBron James, op zijn 37e en in zijn 20e NBA-jaar, is nog steeds de beste bij de Lakers (31 ptn, 8 ass, 8 rbs) en zorgde met een dunk nog voor de gelijkmaker en hoop, maar op 3 seconden van de buzzer drukte Jerami Grant die de kop in.



James' poging om verlengingen uit de brand te slpen, ging de mist in. Voor het eerst in 10 jaar beginnen de Blazers met 3-0.



De Lakers likten hun wonden. Anthony Davis (22 ptn, 10 rbs) was een goeie adjudant, Russell Westbrook (10 ptn, 6 rbs, 6 ass) miste in de slotseconden 2 schoten. James verweet hem niets: "Russ kreeg 2 goeie pogingen, maar kon ze niet omzetten en defensief konden we ze ook niet afstoppen. En op het eind was "Dame" "Dame"."