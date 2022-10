Belgian Lion Ismael Bako schittert in EuroLeague met stuntzege bij Real Madrid

Net als in het voetbal is Real Madrid ook in het basketbal een van de allergrootste namen, maar de Spaanse grootmacht had in zijn eerste 4 wedstrijden in de EuroLeague - de sterkste clubcompetitie ter wereld na de NBA - al 2 keer verloren.

Tegen het Bologna van Ismael Bako, dat gecoacht wordt door de Spaanse bondscoach Sergio Scariolo (ex-Real Madrid), aasde de Koninklijke op zijn 3e zege, maar de Italianen bleken nipt te sterk: 92-95.

Bij Bologna was er een glansrol voor Belgian Lion Ismael Bako, goed voor 16 punten in amper 21 minuten. De Belg werd vaak foutief afgestopt en strafte dat af met een 8 op 11 vanaf de vrijworplijn. Bako plukte ook nog eens 4 rebounds.

Ook het Valencia van Sam Van Rossom mocht vieren. Het versloeg voor eigen volk Alba Berlijn met 87-73. Van Rossom maakte 6 punten in 17 minuten. De Belg deelde ook 5 assists uit en pakte 3 rebounds.