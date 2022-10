Op het WK baanwielrennen maakten we kennis met Bernard van Aert. De Indonesische pistier is geen familie maar wel fan van zijn naamgenoot Wout van Aert. En ook de "echte" Van Aert merkte het artikel op. "Onze "Berre" doet dat dat goed", lachte hij. Hij is blij dat Bernard de naam ook eer aandoet op de baan: "Mijn winter zit al vol met de cross."