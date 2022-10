Maak kennis met de Indonesische pistier Bernard van Aert: "Wout is mijn idool!"

"En met het nummer 20... Van Aert!" Het was even met de ogen knipperen, toen de kandidaten voor het omnium werden voorgesteld op het WK baanwielrennen.



De Van Aert in kwestie is uiteraard niet Wout van Aert, wel de Indonesiër Bernard Benyamin van Aert. Hoe hij aan die niet-Aziatische achternaam is gekomen, vertelt hij zelf aan Sporza.

"Mijn grootvader is geboren in Nederland, in Doesburg. Hij is wel al lang geleden naar Indonesië getrokken. Zelf ben ik nooit in Nederland geweest."

Het is voor de 25-jarige Van Aert de allereerste keer dat hij aan een WK deelneemt. "Het is zelfs mijn allereerste keer in Europa."

Van Aert rijdt in zijn vaderland voor een continentale ploeg. Uiteraard kent hij ook zijn beroemde naamgenoot Wout. "Hij komt uit België, niet? Hij is mijn idool!", lacht hij. "Ik zou graag ooit eens tegen hem willen koersen."