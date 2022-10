"Qatarese slavendrijvers niet welkom": Braga-fans keren zich tegen overname

Opvallend moment in Union - Braga. Vroeg in de partij haalden de Portugese fans plots Bengaals vuur boven en ontrolden ze een spandoek. Daarop stond te lezen: "Qatarese slavendrijvers niet welkom". Een investeringsfonds van de oliestaat kreeg eerder deze week een minderheidsaandeel van de club in handen.