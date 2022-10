Belgian Darts Open vindt volgend voorjaar plaats in mei

Twee weken geleden ging de overwinning enigszins verrassend naar de Engelsman Dave Chisnall. Kim Huybrechts werd de beste Belg. Hij bereikte de 1/8e finales na een stuntzege tegen de Nederlander Michael van Gerwen.



De Belgian Darts Open vond voor het eerst plaats in 2020, toen won Gerwyn Price. In 2021 was er geen editie.



Van 2015 tot 2017 was er in Hasselt een European Darts Championship, maar dat verhuisde in 2018 opnieuw naar Duitsland.