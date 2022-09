Geen "Battle of Britain": Tyson Fury is getalm van Anthony Joshua beu en gelast titanengevecht af

"Het is officieel: D-day is voorbij", opent Tyson Fury in een filmpje op zijn Instagram.

De Britse wereldkampioen van de WBC-bond staat bekend voor zijn scheldtirades aan het adres van zijn concurrenten. Ook nu schuwt hij het harde taalgebruik niet.

"Het is na 17 uur en nog steeds is het contract niet getekend. Dus is het helemaal over voor Anthony Joshua. Vergeet het maar! Idioot, lafaard, bodybuilder."

"Ik wist het wel dat je het niet aandurfde om met "The Gipsy King" in de ring te staan. Het maakt niet uit wat je nu nog zegt of doet, het gevecht gaat niet door", zegt Fury duidelijk. "Succes met je verdere carrière en met je leven."

Wordt ongetwijfeld vervolgd....