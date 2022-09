Simone Consonni bezorgt Cofidis broodnodige punten, Arnaud De Lie is 5e

Er werd vandaag niet alleen in Wollongong gekoerst, ook in Frankrijk moest een winnaar aangeduid worden in de 1.1-semiklassieker Parijs-Chauny.

Met snelle jongens als Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Arnaud De Lie, Arnaud Démare en Gerben Thijssen was vrij snel duidelijk dat het tot een sprint zou komen.

Drie Belgen gingen mee in de traditionele vroege vlucht, maar meer dan een voetnoot was de poging van Jorre Debaele (Minerva Cycling), Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) en Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB) niet.

De finale - met twee korte klimmetjes - was niet lastig genoeg om de sprinters overboord te gooien. Cofidis trok de sprint perfect aan voor Simone Consonni en de Italiaan hield net stand. Dylan Groenewegen (BikeExchange) kwam nog gevaarlijk dichtbij, maar de fotofinish was duidelijk in het voordeel van Consonni.

Arnaud De Lie gooide zich er uiteraard ook tussen, hij werd 5e. Lotto-Soudal blijft 19e in de tussenstand voor de WorldTour-plaatsen, Cofidis doet wel een gouden zaak en springt over Arkéa-Samsic naar de 17e plaats.

Voor de 28-jarige Consonni, met Italië olympisch- en wereldkampioen ploegenachtervoling, is het de tweede zege op de weg. In 2018 won hij een rit in de Ronde van Slovenië. Op de erelijst van Paris-Chauny volgt hij Jasper Philipsen op. Die kwam vandaag niet tot sprinten.