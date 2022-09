Nicolas Colsaerts over nierziekte: "Lag in ziekenhuis en dacht: "Ga ik hier sterven?""

Drie jaar geleden stond Nicolas Colsaerts met zijn rug tegen de muur op de Open de France. Hij had een goed resultaat nodig om zijn tourkaart voor 2020 te behouden. Dat goede resultaat kwam er, want na een nagelbijter won Colsaerts het toernooi. Door de coronapandemie werden de edities van 2020 en 2021 afgelast en dus kan Colsaerts na bijna 3 jaar eindelijk zijn titel verdedigen. "Ik kan me niet voorstellen dat er nog al iemand 35 maanden heeft moeten wachten", lachte Colsaerts deze week. Het is leuk om Colsaerts weer te zien lachen, want hij heeft een moeilijke periode achter de rug. Eind vorig jaar werd bij hem een zeldzame nierziekte vastgesteld. Zelf vreesde hij even voor zijn leven, maar sinds augustus speelt hij weer regelmatig mee op de DP World Tour.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik door het raam naar de woestijn staarde en dacht: "Ga ik hier sterven?" Nicolas Colsaerts

Enkele maanden geleden was dat ondenkbaar. "De eerste dagen en weken na mijn diagnose ben ik door diepe dalen gegaan", doet Colsaerts nog een keer zijn verhaal. "Ik kan me nog goed herinneren dat ik door het raam naar de woestijn in Dubai staarde en dacht: "Ga ik hier sterven?"."

"Het toont aan hoe verloren ik me voelde en hoe irrationeel mijn gedachten waren. Behalve voor mijn wijsheidstanden had ik nog nooit in een ziekenhuis gelegen en ik kon niet echt wennen aan die omgeving. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van mijn fantastische vrouw. Zonder haar was ik er niet op deze manier uitgekomen."

"Moeilijk om mijn eigen verwachtingen bij te stellen"

Op enkele zeldzame toernooien eerder dit jaar na maakt Colsaerts sinds augustus zijn rentree op de DP World Tour en die rentree loopt niet over rozen. "Zoals je kunt zien aan mijn resultaten heb ik het nog moeilijk om in het ritme te komen omdat ik zo weinig toernooien heb gespeeld." Colsaerts kon op geen enkel toernooi de cut halen. "Sinds mijn diagnose heb ik het moeilijk om mijn eigen verwachtingen bij te stellen. Het is niet eenvoudig om nu een andere mindset te hebben en zonder verwachtingen te beginnen aan een toernooi als je dat al 25 jaar lang anders gewoon bent." "Als je 6 maanden lang bijna voorturend in een bed hebt gelegen, dan verlies je je gewoontes en de competitiviteit die na al die jaren ingebakken is. Maar ik ben nu helemaal hersteld en voel me ook gezond."

Wat gebeurd is, heeft nog extra bevestigd dat hoewel golf heel belangrijk is in mijn leven, mijn familie nog belangrijker is. Nicolas Colsaerts