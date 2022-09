Barstje in brave imago Roglic? "Volgens mij heeft hij op tafel geklopt om statement te maken over zijn val"

Wielerploeg Jumbo-Visma laat niet graag dingen aan het toeval over. Elke beslissing moet goed overwogen zijn. De beschuldigende vinger naar Fred Wright (Bahrain-Victorious) voor de val van Primoz Roglic in de Vuelta was een vreemde uitzondering op die strategie. Een PR-blunder vonden wielerjournalisten Jonas Creteur en Jonas Heyerich in onze podcast De Tribune.

Rit 19 in de Vuelta. Fred Wright (Bahrain-Victorious) sprint naar een tweede plek na winnaar Mads Pedersen. Na de aankomst wordt de jonge Brit verrast door vragen over de valpartij van Primoz Roglic drie dagen eerder. Wright krijgt dan pas te horen dat Jumbo-Visma tijdens de rit een persbericht gepubliceerd heeft, waarin hij wordt aangewezen als de schuldige voor die valpartij. "De waarheid is dat de val niet werd veroorzaakt door een slechte weg of door een gebrekkige veiligheid, maar door het gedrag van een renner", staat in het bericht. "Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist", verklaart Roglic.

Fred Wright verdedigt zich meteen en ook zijn ploeg reageert dezelfde dag nog op zijn website. Ze spreken over een race incident, dat eigen is aan de sport. En bovendien: "De plaats om bepaalde zaken aan te kaarten over een koers is bij de koerscommissarissen", schrijft de ploeg. "Niet enkele dagen later online. Een dergelijk statement zorgt voor vitriool en haat tegen een medelid van het peloton."

Door alle aandacht voor Remco Evenepoel kreeg het incident bij ons niet al te veel aandacht, maar in onze podcast De Tribune komen wielerjournalisten Jonas Creteur (Sport/Voetbalmagazine) en Jonas Heyerick (Bahamontes) toch terug op die vreemde strategie van Jumbo-Visma. "Het was een communicatie en PR-blunder", vindt Creteur. "Op geen enkel beeld zie je dat Wright in de fout gaat. En zelfs als dat al het geval zou zijn, is het een oorlog die je niet kan winnen, want je ziet het niet. Dus heb je geen bewijs." Ook Jonas Heyerick had te doen met de beschuldigde, Fred Wright. Daarom deed Heyerick iets wat hij naar eigen zeggen anders nooit doet. "Ik heb de persverantwoordelijke van Jumbo-Visma een bericht gestuurd om te zeggen dat hun communiqué onzin was." "Het is Roglic die van de ene naar de andere kant van de weg gaat. Ik heb achteraf ook niemand horen zeggen dat Jumbo-Visma en Roglic gelijk hebben."

"Bij Jumbo-Visma zeggen ze dat ze de mening van Roglic verkondigen, maar dat klopt niet als je die tekst op je eigen website zet, met commentaar van je algemeen-directeur Richard Plugge", vindt Jonas Heyerick.

Heeft voor een keer de kopman de ploegleiding iets in het oor gefluisterd in plaats van omgekeerd? Volgens Heyerick wel. "Meestal is de ploeg van Roglic en Wout van Aert slim in zijn communicatie."

"Maar ik denk dat Primoz Roglic als een van de grote kopmannen van de ploeg op tafel heeft geklopt en heeft gezorgd dat de tekst werd gepubliceerd. Dat de ploeg in dit geval niet anders kon."