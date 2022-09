De tenniserfenis van Serena Williams: 5 topmomenten uit een topcarrière

Een tennisicoon heeft hoogstwaarschijnlijk haar laatste bal geslagen. Na 27 jaar als profspeelster nam Serena Williams gisteren schijnbaar afscheid van haar sport op de US Open. Een carrière zo rijk gevuld, dat onze tennisman Dirk Gerlo goed moest nadenken over zijn vijf sleutelmomenten.

1. Serena Williams-Kim Clijsters Australian Open 2003

Eén van de tien duels tussen Kim Clijsters en Serena Williams (het zou uiteindelijk een 8-2 worden voor Williams). Het was een bloedhete donderdagmiddag in Melbourne. Williams was de absolute nummer 1 op de wereldranglijst nadat ze in 2002 drie grandslams op een rij had gewonnen. Maar die donderdag leek ze in haar halve finale tegen Clijsters wel op weg naar de uitgang, wat geen finale tegen haar zus Venus zou betekenen. Venus had net Justine Henin uitgeschakeld. Clijsters won set 1, Williams set 2. Clijsters was ontketend in set 3. Ze liep uit naar 5-1, bij 5-2 had ze twee matchpunten, die ze niet benutte. Bij 5-4 mocht ze serveren voor een plaats in de finale. Williams begaf niet, Clijsters wel. Commentaar van Williams na de wedstrijd: “Ik denk nooit dat ik ga verliezen, ook al sta ik 6-0 5-0 0-40 achter. Ik blijf altijd positief. Het was een geweldige strijd. Kim speelde geweldig, maar ik bleef vechten. Ik ben altijd een"vechter geweest.”

2. Serena Williams-Maria Sjarapova Olympische Spelen Londen 2012

Serena Williams had in 2004 en 2008 al olympisch goud veroverd met haar zus in het dubbelspel, maar een gouden medaille in het enkelspel ontbrak nog. Ze kreeg een "gouden" kans op de All England Tennis Club, waar ze een maand voor de Spelen haar vijfde van zeven Wimbledon-titels had gewonnen. Al beloofde de finale tegen Maria Sjarapova pittig te worden. Sjarapova had op haar olympische weg onder andere Sabine Lisicki en Kim Clijsters uitgeschakeld. En toch. Op centre court werd de Russische gewoon weggeblazen. Het duurde drie kwartier voor ze bij een 6-0 en 3-0-achterstand een eerste en enige spelletje kon winnen. Het roofdier in Serena Williams was andermaal onhoudbaar. “Ik was zo geconcentreerd. Dit was mijn beste kans op olympisch goud. Ik ben goed op gras, dit is Wimbledon. "Doe het gewoon", dat is wat ik dacht." Met haar overwinning in Londen werd Serena Williams na Steffi Graf de tweede speelster die de Golden Slam realiseerde, dat zijn dus de titels op de vier grand Slams en Olympisch goud.

3. Serena Williams-Naomi Osaka US Open 2018

Eén van de meest beladen finales ooit op de US Open.

Op 37-jarige leeftijd nam Serena Williams het op tegen youngster Naomi Osaka. Nadat Williams de eerste set verloor, kreeg ze in set twee eerst een waarschuwing voor coaching door haar toenmalige coach Patrick Moratoglou. Een beetje later, nadat ze haar opslag verloren had, volgde een tweede waarschuwing met aftrek van een punt nadat ze haar racket stuk had geslagen. Een razende Williams ging umpire Carlos Ramos verbaal te lijf. Dat kostte haar zelfs een spel. Williams zei op de persconferentie achteraf dat ze geen bedrieger was, dat ze zich niet liet coachen en dat er altijd problemen waren met stoelscheidsrechter Carlos Ramos. Excuses kwamen er niet, ook niet aan het adres van winnares Naomi Osaka, die niet wist wat haar overkwam en die de huldiging gelaten onderging.

1. Serena Williams-Kim Clijsters Indian Wells 2001

Niet het meest legendarische duel tussen Serena Williams en Kim Clijsters, maar wel een wedstrijd in een bijzondere context. In de halve finale had Serena moeten spelen tegen haar zus Venus. Venus gaf vier minuten voor de wedstrijd forfait vanwege een blessure, tendinitis in de knie. Die reden werd door velen gezien als een weigering van de Williamsen om tegen mekaar te spelen. Een dag later werden vader Richard, zus Venus in de tribune en Serena op de baan, voor, tijdens en na de finale uitgejouwd. Na haar overwinning zei Serena Williams dat ze racistisch was belaagd, dat ze was uitgescholden met het N-woord door een oudere, blanke groep toeschouwers. 14 jaar lang weigerden Serena en Venus Williams om nog deel te nemen aan het toernooi in de Californische woestijn.

5. Serena Williams-Venus Williams finale Australian Open 2017