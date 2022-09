"Belangrijker dan al haar titels is de (r)evolutie die Serena veroorzaakte in het tennis"

Geen 24e grandslamtitel dus voor Serena Williams. Een verrassing is dat niet. Die 24e

had er een paar jaar geleden nog moeten en kunnen komen nadat de zwangere Williams haar 23e had gewonnen in Australië in 2017.

Maar na haar comeback waren in 2018 en 2019 Angelique Kerber, Naomi Osaka, Simona Halep en Bianca Andreescu haar alle vier in een begenadigde dag te sterk en vooral te slim af op Wimbledon en in New York. De "magic" van Serena was verdwenen en zou niet meer terugkomen.

Dat nummer 24 er niet is gekomen doet niks af van de unieke carrière die Serena

Williams heeft neergezet. 73 titels, 319 weken op nummer 1 (Steffi Graf geraakte wel aan 377 weken), 6 keer Australian Open, 3 keer Roland Garros, 7 keer Wimbledon, 6 keer US Open. Ze werd ook olympisch kampioene, zowel in het enkel- als in het dubbelspel met zus Venus.