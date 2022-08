Dylan Teuns maakt debuut bij Israel-Premier Tech: "Na de Tour is het even heftig geweest"

In de Tour was Dylan Teuns nog te bewonderen in de kleuren van Bahrain-Victorious. Vandaag draagt hij in de Egmont Cycling Race (in Zottegem) voor het eerst het shirt van zijn nieuwe werkgever Israel-Premier Tech. "Ik kan mijn ploeg niet in mijn eentje redden in de degradatiestrijd, maar ik zal wel mijn best doen", zegt Teuns.

"Ik had bij Bahrain niet veel koersdagen meer op mijn planning staan, wat toch wel heel raar was. Daarom ben ik extra gemotiveerd om er nu in te vliegen bij Israel-Premier Tech."

Aan het woord is Dylan Teuns. De winnaar van de Waalse Pijl veranderde in augustus van team, in het midden van het seizoen dus. Iets wat heel zeldzaam is in de wielerwereld. "Die overgang zorgde in de 2 weken na de Tour voor een enorme rollercoaster", zegt Teuns. "Mijn overstap bracht een grote papierrompslomp met zich mee. Bovendien moest ik na de Tour ook herstellen van een Covid-besmetting. Dat allemaal samen was wel even heftig."

"Ik heb nog geen kwart van de ploeg ontmoet"

Israel-Premier Tech was niet het enige team dat aan de mouw trok van Teuns. Waarom koos onze landgenoot uitgerekend voor dat team? "De ploeg is de voorbije jaren enorm aan het evolueren. Dat was doorslaggevend in mijn beslissing." "Ik voelde ook dat Israel-Premier Tech me echt heel graag bij hen wou. Sportief manager Rik Verbrugghe belde me op en haalde alles uit de kast om me te overtuigen." "Ook met teameigenaar Sylvan Adams had ik op de Champs-Elysées een heel hartelijk gesprek. Ik voelde me direct welkom."

Zijn ploegmaten en de mensen uit de omkadering moet Teuns wel nog grotendeels leren kennen. "Enkele renners kende ik al van in het peloton. En voor de Tour of Leuven ben ik in het teamhotel geweest om enkele spullen op te halen. Laat ons zeggen dat ik nog geen kwart van de ploeg ontmoet heb. Maar dat komt wel nog."

Ronde van Lombardije is het grote doel

Israel-Premier Tech maakte haar huiswerk voor de komst van onze landgenoot. Het berekende hoeveel punten Teuns de voorbije jaren pakte in de laatste 3 maanden van het seizoen. Uit die berekeningen bleek dat Teuns dit seizoen nog van goudwaarde kan zijn in de degradatiestrijd. "Het is niet zo dat we specifiek samengezeten hebben om te bepalen hoeveel punten ik overal moet sprokkelen", zegt Teuns.



"Ik kan niet op mijn eentje de ploeg redden. Maar er wordt natuurlijk gerekend op mij en ik zal mijn best doen."

