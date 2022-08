"Er schijnt opnieuw een beetje licht in het zwarte gat van het Belgische zwemmen"

Vier finaleplaatsen, enkele persoonlijke records en een Belgisch record: dat is de balans van de Belgische delegatie na het EK zwemmen in Rome. Is er licht aan het einde van de tunnel voor het Belgische zwemmen? Sporza-commentator Stef Wijnants maakt de balans op van het EK en kan ook niet voorbij aan fenomeen David Popovici.

"Laat me beginnen door te zeggen dat het niveau van dit EK een stuk lager lag dan de vorige edities", vertelt Stef Wijnants.



"De tijden om halve finales te halen, waren minder scherp. Het is al een heel drukke zwemzomer geweest, met veel toernooien op korte tijd: WK zwemmen, Commonwealth Games, Europese jeugdkampioenschappen en nu ook het EK." "In het zwemmen piek je normaal gezien 1 of 2 keer per jaar, nu had je een langgerekte periode met 4 toernooien heel dicht bij elkaar. Dat heeft ervoor gezorgd dat je nu ook met mindere snelle chrono's de reeksen kon overleven."

Na dit EK is er opnieuw een beetje hoop voor het Belgische zwemmen. Stef Wijnants

Is dat dan meteen ook een kanttekening bij de prestaties van de Belgen? "We hebben 4 finaleplaatsen gehaald, een aantal persoonlijke records gezwommen en er was ook een Belgisch record op de 1.500 meter. Wanneer je op een kampioenschap je beste tijd ooit kunt zwemmen, mag je eigenlijk altijd tevreden terugblikken", vindt Wijnants. "Na de Olympische Spelen werd gezegd dat het Belgische zwemmen in een diep zwart gat was terechtgekomen. Daarin schijnt nu een beetje licht. Het is nog niet de zon, maar er is opnieuw wat hoop."



"Nu, we zijn wel nog altijd ver verwijderd van medailles op een EK. België is zeker nog niet klaar om met veel zwemmers naar de Spelen in Parijs te gaan. Een grote ploeg zal het zeker niet zijn. Misschien Vanotterdijk, Dumont en Gaspard. Dat is toch al meer dan een jaar geleden."

Vanotterdijk als motor? "Talent en potentieel zijn aanwezig"

Bij de mannen staat België nog altijd nergens, moest Stef Wijnants vaststellen. "Daar is geen stap vooruit gezet. Elias Meeus heeft wel een persoonlijk record gezwommen op de 50m vrij, maar daarmee was hij wel pas 44e op 77 zwemmers", klinkt het. Volgens Stef Wijnants heeft het Belgische zwemmen nood aan een paar motors om de sport vooruit te trekken. Kan de jonge Roos Vanotterdijk zo iemand zijn? "Ze is nog maar 17 en kroonde zich onlangs tot Europees juniorenkampioene op de 100m vlinderslag, maar de zwemster die ze daar klopte, won op dit EK wel al goud op de 200 meter en pakte ook een medaille op de 100 meter. Die heeft haar op een maand tijd dus eigenlijk al overvleugeld." "Vanotterdijk had wel echt gepiekt naar dat EK bij de junioren. En het is zeker een zwemster waar nog marge in zit. Haar toekomst voorspellen, is zeer moeilijk, omdat er zoveel factoren een rol spelen. Maar het talent en het potentieel zijn zeker aanwezig."

Roos Vanotterdijk

"Wat Popovici gepresteerd heeft, is onwaarschijnlijk"

Internationaal gezien was de amper 17-jarige David Popovici dé figuur van dit EK. Stef Wijnants is lyrisch over het Roemeense zwemfenomeen. "Nooit zwom iemand sneller en hij is nog niet eens 18! Het is onwaarschijnlijk wat hij gepresteerd heeft. Het kan niet hoog genoeg worden ingeschat", meent Wijnants. Popovici zwom in de Italiaanse hoofdstad naar een wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Het koningsnummer werd de voorbije decennia gedomineerd door kolossen als Bernard, Dressel of Adrian, maar Wijnants merkt een stijlbreuk op. "Popovici zweeft echt door het water. Zijn techniek is zo zuiver, hij heeft zoveel talent. En dit is nog maar het begin. Ook het schijnbaar ongenaakbare wereldrecord op de 200 meter is niet meer zo veraf. Hij is echt een zelden gezien natuurtalent in de sprint."



"In se heeft hij niet verrast, want hij is al 2 jaar op komst. In die periode was er nooit een terugval, het ging altijd maar beter en beter. Popovici zal wellicht onder de 46 seconden duiken. Ter vergelijking: de huidige Belgen zwemmen 50 seconden over de 100 meter. De Roemeen is echt een fenomeen."