Cyriel Dessers bevestigt nakende transfer naar Serie A: "Altijd gedroomd van topcompetitie"

Scoren zat er niet in in zijn afscheidsmatch voor Racing Genk, maar Cyriel Dessers heeft achteraf wel uitgebreid de fans kunnen uitzwaaien. "Of dit een afscheid was? Misschien wel een beetje."

"Het is geen geheim meer dat een transfer dichtbij is. De kans zit er dik in dat het inderdaad Italië wordt. Ik heb altijd gedroomd van een topcompetitie en die droom komt nu dichtbij."

"Morgen wordt nog een belangrijke dag, want dan moeten de clubs eruit geraken. Ik ben even benieuwd als jullie."

De nieuwe bestemming van Dessers heet Cremonese, een club uit het noorden van Italië die vorig seizoen de promotie naar de Serie A afdwong. Dessers dankt zijn transfer voor een groot deel aan zijn sterke seizoen bij Feyenoord, waarmee hij vooral in Europa uitblonk.