Vincent Vanasch zet schouders onder hockeykamp: "Het geeft me echt een boost"

Vanasch organiseert het kamp tijdens zijn vakantie. "Dat is supermoeilijk, want mijn programma bij de club en de Lions zit vol, maar het geeft me ook echt een boost. Op het einde ben ik een beetje moe, maar heb ik net als alle kinderen een grote glimlach."

"Ik ben hier tijdens deze driedaagse altijd aanwezig van 's ochtends tot 's avonds en ik geef mee de trainingen. Dat is geweldig. Ik ben hier niet gewoon voor een signeersessie en de kinderen mogen me alles vragen."

Met de Red Lions hebben we al afgesproken dat we om de 10 jaar onze titel ginds in Tokio zullen gaan vieren.

Vincent Vanasch strooit met tips. "Ik wil niet stoppen en niets geven aan deze generatie. Ik probeer mijn mentaliteit door te geven: we werken hard, maar het zal ook leuk zijn."

Hockey is ontzettend populair en heeft het elitaire imago van zich kunnen afschudden. "Toen ik jong was, waren zulke initiatieven er niet. Nu kan ik dit aanbieden."

"En we proberen die clichés te breken. Onze nationale ploeg telt spelers van rijke families, maar ook gasten uit Molenbeek of Evere. Zoals ikzelf, want ik woonde er op een klein appartement met mijn zussen, broers en ouders. En ik kon altijd hockeyen."

Vanasch zal de eerste verjaardag van het olympische hockeygoud dus vieren in de Belgische zon tussen de jeugd. "Maar met de Lions hebben we al afgesproken dat we om de 10 jaar onze titel ginds in Tokio zullen gaan vieren", belooft hij.