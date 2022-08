Letsile Tebogo steelt de show met wereldrecord op het WK atletiek voor junioren

Wat Letsile Tebogo uit zijn benen schudde in Cali was een straffe vertoning. Na een kogelstart liet Tebogo zijn rivalen ver achter zich. Met nog 30 meter te gaan was hij al aan het feesten. Tebogo stak zijn rechterhand op en begon met zijn vinger te kwispelen naar zijn naaste rivaal, de Jamaicaanse Bouwahjgie Nkrumie.

"Als iemand het als respectloos opvatte, dan spijt het me echt. Ik zag de fans van de race genieten en wilde hen een beetje herinneren aan wat Usain Bolt vroeger deed. Hij is mijn idool, de persoon naar wie ik opkijk."



Wat als Tebogo niet uitgebold was? "Dan had ik misschien 9"80 kunnen lopen", schat hij. "Maar ik wilde niet tot het uiterste gaan, want er komen nog wedstrijden aan."

Cali ligt overigens op 1.000 meter boven zeeniveau, wat wel een gunstig effect kan hebben op de prestaties. De ijlere lucht kan naar schatting tot een tiende van een seconde verschil maken.