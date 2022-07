Mieke Gorissen verrast opnieuw met 19e plek op WK-marathon in Eugene, Gebreslase goud

Vorige zomer verbaasde Mieke Gorissen vriend en vijand met een knappe inhaalrace op de Olympische marathon. "Ben ik 28e? Echt?", kwam onze landgenote er met tranen in de ogen over de meet. Ontwapenend.

Vandaag kreeg Gorissen - op het WK atletiek in Eugene - opnieuw de kans om de degens te kruisen met de absolute wereldtop.

Het epicentrum van die wereldtop lokaliseert zich momenteel in Kenia en Ethiopië. Bij het weerklinken van het startschot vaardigden de twee grote blokken elk een trio af om het tempo de hoogte in te jagen. Met succes: het zestal zonderde zich meteen af, enkel de Israëlische Salpeter en de Eritrese Weldu fungeerden nog even als hardnekkige sleutelhangers van de kopgroep.



Ook Mieke Gorissen koos verstandig om het verschroeiende tempo niet te volgen en nestelde zich comfortabel in "het peloton". Onze landgenote deelde haar wedstrijd goed in en bleef constant rond de 20e positie hangen. Na een knappe eindsprint zou Gorissen nog als 19e finishen. Knap!