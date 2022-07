Mieke Gorissen is helemaal klaar voor WK-marathon: "Stevige voorbereiding vertalen in mooie prestatie"

Gorissen kende een lange en stevige voorbereiding op het WK atletiek in Eugene: "Mijn specifieke voorbereiding begon eigenlijk al begin mei. We hebben vooral gewerkt aan mijn volume, maar er waren ook veel trainingen bij die focusten op intensiteit."

"Ik belde nog met mijn echtgenoot en hij reageerde met het nummer "The Waiting" van Tom Petty. Ik moet nu vooral tot rust komen in de komende uren. Ik heb wel een breiwerkje mee, waar ik me wat mee kan bezighouden."

Maanden heb ik toegewerkt naar dit moment. Het is nu vooral de bedoeling om nog even tot rust te komen.

Gorissen: "Er kan zoveel gebeuren, ik wil het vooral goed doen"

Mieke Gorissen is niet meteen een baken van rust in de de dagen voor de marathon, maar dat is voor de marathonloopster geen probleem: "Het is gewoon de aard van het beestje", lacht Gorissen. "Mocht ik hier heel ontspannen staan, dan zouden de mensen in mijn omgeving zich pas zorgen maken."

"Het is niet echt plezant om me zo te voelen, maar zodra de wedstrijd begint dan verdwijnt dat gevoel. Dan gaat het enkel nog om het lopen, hopelijk is dat dit jaar ook zo."

In tegenstelling tot haar mannelijke collega Bashir Abdi ging Gorissen het parcours wel verkennen: "We hebben er stukjes van gelopen, maar niet volledig. Er is een YouTube-filmpje van het parcours en dat ga ik zeker bekijken, maar ik schuif het nog eventjes van me af. Ik wil niet te veel speculeren."

Echt grote doelstellingen wil Gorissen zich liefst niet stellen: "Ik wil het vooral goed doen. Mijn voorbereiding is beter, dus ik hoop dat zich dat kan vertalen in een mooie prestatie. Het blijft een marathon en daarin kan zoveel gebeuren. Ik hoop dat er op de dag zelf niets zal gebeuren dat we niet kunnen controleren."