Nieuwe tegenvaller voor Oranje: ook Miedema test positief op corona

Net voor het duel tegen Portugal ging het corona-alarm af bij Nederland. Een tweede keer al. Nu was Vivianne Miedema het slachtoffer. De aanvaller van Arsenal gaat in isolatie.

"Helaas kreeg Vivianne last van symptomen. Ze testte positief en is niet beschikbaar voor morgen", zei bondscoach Mark Parsons. "We doen ons best om haar zo goed mogelijk te helpen in isolatie."

Het is een aderlating voor de Oranje Leeuwinnen, want Miedema is de topschutter aller tijden van Nederland. Ze was afgelopen seizoen goed voor 50 goals voor Arsenal.

"Slecht nieuws", zuchtte de bondscoach dan ook. Het is niet de eerste tegenslag. Zondag testte middenvelder Jackie Groenen al positief. En maandag moest doelvrouw Sari van Veenendaal al afhaken met een schouderblessure.

Nederland opende het EK met een 1-1-gelijkspel tegen Zweden, de titelverdediger en vicewereldkampioen neemt het morgen op tegen Portugal.